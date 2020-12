Dl sicurezza: Camera, enorme striscione Lega (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA, 09 DIC - I deputati della Lega hanno esposto nell'Aula della Camera un enorme striscione con la scritta "Stop Decreto Clandestini" ed hanno sventolato dalle tribune del pubblico una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA, 09 DIC - I deputati dellahanno esposto nell'Aula dellauncon la scritta "Stop Decreto Clandestini" ed hanno sventolato dalle tribune del pubblico una ...

marcodimaio : Abbiamo appena approvato alla Camera il nuovo decreto sicurezza: tornano umanità e legalità, si manda in archivio l… - matteosalvinimi : PAZZESCO E VERGOGNOSO!!! Nelle ore in cui la maggioranza alla Camera è impegnata a smantellare i Decreti sicurezza… - matteosalvinimi : #Salvini: PD-5Stelle-Renzi stanno impegnando la Camera per cancellare i miei Decreti sicurezza, nel pieno dell'emer… - Italia_Notizie : La Camera dà il via libera al dl Sicurezza con 279 deputati a favore: testo passa al Senato. Tre M5s contrari, cinq… - Verdoux11 : RT @ImolaOggi: Doppio tradimento, segnatevi la data di oggi 9-12-2020 Migranti, ok dalla Camera a riforma Decreti Sicurezza -