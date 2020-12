Covid, Speranza: “No a deroghe per spostamenti tra i Comuni, le norme restano queste” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – “Le norme sono queste e restano queste”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, nell’intervista a Di Martedì nega che ci saranno deroghe per consentire la circolazione nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, tra Comuni vicini. “Non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili. Sappiamo di chiedere un sacrificio alle persone, ma è necessario”, aggiunge il ministro. COVID, SPERANZA: “RIDUZIONE LENTA MA IL PERICOLO NON È SCAMPATO” Leggi su dire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – “Le norme sono queste e restano queste”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, nell’intervista a Di Martedì nega che ci saranno deroghe per consentire la circolazione nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, tra Comuni vicini. “Non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili. Sappiamo di chiedere un sacrificio alle persone, ma è necessario”, aggiunge il ministro. COVID, SPERANZA: “RIDUZIONE LENTA MA IL PERICOLO NON È SCAMPATO”

