Conte incassa la riforma sul Mes Ma Renzi avverte | pronti al no su Recovery

(Di giovedì 10 dicembre 2020) "Il Governo ha bisogno della massima coesione delle forze di maggioranza: è importante il confronto dialettico, la varietà di posizioni, ma poi va superata in una sintesi superiore la varietà di opinioni". Tutta la delicatezza della posizione di Giuseppesi riassume in queste sue parole nel suo intervento in aula al Senato in vista del Consiglio europeo dei prossimi due giorni Ma per ora la varietà non manca e la sintesi fatica a mostrarsi. Certo,nei due rami del Parlamento la ricomposizione faticosa di gran parte dello strappo nel Movimento 5 stelle sulladel Meccanismo europeo di stabilità ma deve fare i conti con l'attacco frontale del leader di Italia viva Matteo, che annuncia un futuro voto contrario dei suoi diciotto senatori alPlan ...

Rimuovendo una mina dal suo percorso, il governo giallorosso rischia di essersi incamminato su un sentiero ben più impervio. Aver trovato una quadra sulla risoluzione di maggioranza riguardante la rif ...E dire che il Real Madrid ha fatto il suo dovere fino in fondo. Anzi, ha fatto di più mettendo in chiaro nella prima mezz’ora che non era serata da biscotti e lasciando quindi l’Inter libera di concen ...

Certo, Conte incassa nei due rami del Parlamento la ricomposizione faticosa di gran parte dello strappo nel Movimento 5 stelle sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità ma deve fare i ...

Giuseppe Conte incassa il voto quasi unanime di maggioranza e opposizione sullo scostamento di bilancio. Dopo settimane e mesi di muro contro muro e di incomunicabilità si apre una fase di...

Il fallimento di Giuseppe Conte e del governo sulla Calabria. La vicenda è nota e grottesca: non si trova il commissario alla sanità per la gestione dell'emergenza coronavirus. In pochi giorni ...