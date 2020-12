“Sarei uscito subito se lo avessi saputo” GF Vip | Francesco Oppini torna in studio e lo dice a tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020)dal GF Vip venerdì scorso. Anche lui, come Elisabetta Gregoraci, ha elegantemente declinato l’invito di Alfonso Signorini a restare nella Casa fino a febbraio 2021, quando finirà questa lunghissima quinta edizione del reality. Ma nella puntata di lunedì 7mbre 2020 non solo era ininsieme agli altri ex vipponi, ma ha anche fatto una breve incursione nella Casa per parlare col suo amico Tommaso Zorzi, entrato in crisi dopo la sua uscita di scena anche perché innamorato di lui, come confidato a Cristiano Malgioglio. La loro amicizia d’altronde è stato uno degli argomenti più discussi di questo GF Vip, così come il rapporto trae sua mamma, Alba Parietti. Per questo motivo, quando è arrivato in, il padrone di casa gli ha ...