Roma | punito Paulo Fonseca | un turno di squalifica

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è stato punito dal Giudice Sportivo con una squalifica di una giornata per l'espulsione rimediata contro il Sassuolo. L'allenatore era stato allontanato per proteste ed insulti nei confronti del direttore di gara. Per questo motivo ha ricevuto anche una multa da 10mila euro.

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è stato punito dal Giudice Sportivo con una squalifica di una giornata per l'espulsione rimediata contro il Sassuolo ...

Maresca sarà fermato per gli errori nel match tra Roma e Sassuolo: i dettagli

Fabio Maresca è stato il vero protagonista in negativo di Roma-Sassuolo, gara valevole per la decima giornata di campionato. Diverse le sviste del direttore di ...

