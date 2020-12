Ragazzo accoltellato e ucciso in strada (Di martedì 8 dicembre 2020) Fermato il presunto responsabile dell'omicidio avvenuto nella tarda mattinata di oggi 8 dicembre ad Ancona Leggi su today (Di martedì 8 dicembre 2020) Fermato il presunto responsabile dell'omicidio avvenuto nella tarda mattinata di oggi 8 dicembre ad Ancona

LiveSicilia : Bloccato e accoltellato in strada: ucciso un ragazzo di 26 anni - nonnachicca58 : RT @EugenioCardi: Un mondo impazzito... ?? #Ancona, ragazzo accoltellato e ucciso in strada nel giorno dell'Immacolata: fermato 26enne http… - EugenioCardi : Un mondo impazzito... ?? #Ancona, ragazzo accoltellato e ucciso in strada nel giorno dell'Immacolata: fermato 26enn… - Notiziedi_it : Ragazzo accoltellato ed ucciso in strada - GmTafalia66 : RT @claudio_2022: Notte di sangue in centro a Milano: Ragazzo aggredito e accoltellato davanti all'ospedale. -