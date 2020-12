“Oggi 20 chilometri lungo il Naviglio”: ma in Lombardia non si corre e lui è Giulio Gallera (Di martedì 8 dicembre 2020) Un corsa con gli amici. 20 chilometri lungo il Naviglio Martesana. Peccato che la zona arancione non lo prevede e che, a commettere l’illazione, sia stato Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia. Un buon esempio, quello che sarebbe dovuto arrivare da Giulio Gallera, e che invece non è arrivato. L’assessore al Welfare di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 8 dicembre 2020) Un corsa con gli amici. 20il Naviglio Martesana. Peccato che la zona arancione non lo prevede e che, a commettere l’illazione, sia stato, assessore al Welfare della Regione. Un buon esempio, quello che sarebbe dovuto arrivare da, e che invece non è arrivato. L’assessore al Welfare di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

