Maltempo: Riccardi, aperta strada per frazioni Forni Avoltri isolate (Di martedì 8 dicembre 2020) Percorso individuato da Prot. civile accessibile da mezzi 4×4 Trieste, 8 dic – “Le frazioni di Forni Avoltri isolate dal Maltempo dei giorni scorsi sono di nuovo raggiungibili attraverso la strada forestale resa agibile grazie all’intervento dei funzionari della Protezione civile, che hanno coordinato le operazioni di sgombero della viabilità alternativa”. Lo ha annunciato il vicegovernatore della Regione, Riccardo Riccardi, evidenziando che “il percorso è stato sgomberato dalla neve e dagli alberi pericolosi ed è ora percorribile, ma solo da mezzi a quattro ruote motrici, dato che si tratta di una strada forestale con tratti fortemente pendenti e guadi. Veicoli non dotati di trazione integrale rischierebbero infatti di rimanere bloccati”. Il ... Leggi su udine20 (Di martedì 8 dicembre 2020) Percorso individuato da Prot. civile accessibile da mezzi 4×4 Trieste, 8 dic – “Ledidaldei giorni scorsi sono di nuovo raggiungibili attraverso laforestale resa agibile grazie all’intervento dei funzionari della Protezione civile, che hanno coordinato le operazioni di sgombero della viabilità alternativa”. Lo ha annunciato il vicegovernatore della Regione, Riccardo, evidenziando che “il percorso è stato sgomberato dalla neve e dagli alberi pericolosi ed è ora percorribile, ma solo da mezzi a quattro ruote motrici, dato che si tratta di unaforestale con tratti fortemente pendenti e guadi. Veicoli non dotati di trazione integrale rischierebbero infatti di rimanere bloccati”. Il ...

