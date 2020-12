Lutto a Napoli, Luisa uccisa dal tumore: “Sei stata una leonessa” (Di martedì 8 dicembre 2020) Napoli. Ha lottato contro il tumore senza mai arrendersi. Ma purtroppo Luisa Monti non è riuscita a vincere la sua battaglia. E poche ore fa si è spenta. Lutto a Napoli, Luisa uccisa dal tumore L’improvvisa dipartita si è subito diffusa sui social. Decine i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia. Tra questi ci sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 8 dicembre 2020). Ha lottato contro ilsenza mai arrendersi. Ma purtroppoMonti non è riuscita a vincere la sua battaglia. E poche ore fa si è spenta.dalL’improvvisa dipartita si è subito diffusa sui social. Decine i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia. Tra questi ci sono L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

titty_napoli : RT @tuttonapoli: ULTIM'ORA - Argentina ancora in lutto: morto l'ex Ct Sabella - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: 'Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando #Maradona!!!'. Così il sindaco di #Napoli, Luigi De Magistris, dopo la… - MariaAversano1 : RT @PPicerni: Morto per Covid il dottor Sergio Pascale, primario della Clinica Malzoni di Avellino - PPicerni : Morto per Covid il dottor Sergio Pascale, primario della Clinica Malzoni di Avellino - occhio_notizie : Crispano e Marcianise in lutto per la morte del 34enne Giuseppe Mosca -