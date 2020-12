Lui è Martino | il figlio di un noto conduttore | di chi si tratta?

Leggi su chenews

(Di martedì 8 dicembre 2020)Iacchetti è ildi Enzo che da ieri sera è tornato in onda con Strisci la Notizia al fianco di Ezio Greggio: cerchiamo di conoscerlo meglio. foto faccebookÈ nato dall’amore delmilanese con la sua ex moglie Roberta e in comune con il padre ha la passione per la musica e lo spettacolo, infatti anche lui da diverso tempo ha deciso di intraprendere questo tipo di carriera. Classe 1987 fin da piccolo è cresciuto nel mondo dello spettacolo grazie al padre che per anni lo ha portato con se, raccontandogli anche tantissime storie, in passato è stato anche spesso ospiti di diversi programmi tv come Verissimo e il Maurizio Costanzo show. “È il grande amore della mia vita” ha ammesso ilqualche tempo fa, quello che però in molti non sanno è che in passato il giovane ha avuto ...