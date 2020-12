John Lennon: quando Jared Leto si trasformò nel suo assassino, Mark Chapman (Di martedì 8 dicembre 2020) Ricordiamo la trasformazione fisica di Jared Leto per prepararsi al ruolo dell'assassino di John Lennon, Mark Chapman, nel film Chapter 27. Nel 2007 Jared Leto fu protagonista del film Chapter 27 di Jarrett Schaefer, incentrato sulla figura di Mark Chapman, l'assassino di John Lennon che esattamente 40 anni fa sparò all'ex membro dei Beatles. Oggi, 8 dicembre 2020, ricorre il 40esimo anniversario della morte di John Lennon. Un cifra tonda che già da diversi giorni ha spinto milioni di persone nel mondo ad omaggiare il cantautore britannico che, prima come membro dei Beatles e poi come solista, ha lasciato un segno ... Leggi su movieplayer (Di martedì 8 dicembre 2020) Ricordiamo la trasformazione fisica diper prepararsi al ruolo dell'di, nel film Chapter 27. Nel 2007fu protagonista del film Chapter 27 di Jarrett Schaefer, incentrato sulla figura di, l'diche esattamente 40 anni fa sparò all'ex membro dei Beatles. Oggi, 8 dicembre 2020, ricorre il 40esimo anniversario della morte di. Un cifra tonda che già da diversi giorni ha spinto milioni di persone nel mondo ad omaggiare il cantautore britannico che, prima come membro dei Beatles e poi come solista, ha lasciato un segno ...

