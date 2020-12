Il Mose non entra in funzione, l’acqua alta sommerge piazza San Marco e Venezia (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Allarme acqua alta a Venezia: le forti piogge e il vento di bora hanno fatto salire la marea fino a un picco di 137 centimetri a Punta della Salute. piazza di San Marco e il nartece della Basilica (lo spazio posto fra le navate e la facciata principale della chiesa), sono stati completamente allagati. l’acqua ha Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Allarme acqua: le forti piogge e il vento di bora hanno fatto salire la marea fino a un picco di 137 centimetri a Punta della Salute.di Sane il nartece della Basilica (lo spazio posto fra le navate e la facciata principale della chiesa), sono stati completamente allagati.ha Impronta Unika.

