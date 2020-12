Il Meteo dell’8 dicembre in Italia: piogge intense e neve. Allerta in 4 regioni (Di martedì 8 dicembre 2020) Italia ancora nelle morsa del freddo e del maltempo, Allerta Meteo di livello rosso per quattro regioni, Allerta di livello arancione e giallo per altre dodici regioni del territorio nazionale, sono queste le principali previsioni per l’Italia di martedì 8 dicembre 2020. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale della Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 7 dicembre, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 8 dicembre, sono stati attivati tre livelli di Allerta Meteo. Di tipo rosso, il massimo livello, per Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lazio e Abruzzo. Di livello arancione per alcuni settori delle regioni ... Leggi su ck12 (Di martedì 8 dicembre 2020)ancora nelle morsa del freddo e del maltempo,di livello rosso per quattrodi livello arancione e giallo per altre dodicidel territorio nazionale, sono queste le principali previsioni per l’di martedì 82020. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale della Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 7, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 8, sono stati attivati tre livelli di. Di tipo rosso, il massimo livello, per Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lazio e Abruzzo. Di livello arancione per alcuni settori delle...

IsabellaDaragon : RT @marcomarsilio: #METEO: #Allertarossa per domani 8/12 con criticità elevata per rischio idraulico nel Bacino dell’Aterno, dell’Alto Sang… - FratellidItalia : RT @marcomarsilio: #METEO: #Allertarossa per domani 8/12 con criticità elevata per rischio idraulico nel Bacino dell’Aterno, dell’Alto Sang… - teleischia : ALLERTA METEO ARANCIONE. DA MEZZANOTTE PER L’INTERA GIORNATA DELL’8 DICEMBRE - CiaoComodino_ : RT @marcomarsilio: #METEO: #Allertarossa per domani 8/12 con criticità elevata per rischio idraulico nel Bacino dell’Aterno, dell’Alto Sang… - marcomarsilio : #METEO: #Allertarossa per domani 8/12 con criticità elevata per rischio idraulico nel Bacino dell’Aterno, dell’Alto… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo dell’8 Covid seconda ondata: così ci ha travolti e cosa può succedere Corriere della Sera