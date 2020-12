Il 2021 sarà l’anno del bitcoin? (Di martedì 8 dicembre 2020) bitcoin (Getty Images)Dopo aver raggiunto per poche decine di dollari il suo nuovo massimo storico (19.800 dollari fatti segnare il primo dicembre), il bitcoin è immediatamente crollato quasi del 10%. Niente di inaspettato, se si considera che ancora a marzo di quest’anno – nel bel mezzo della prima ondata pandemica – la più nota tra le criptovalute valeva poco più di 5mila dollari. Dopo una crescita del 300% era inevitabile che una parte degli investitori decidesse di vendere per intascare i profitti, facendo quindi scendere il prezzo. Negli ultimi giorni, ogni nuovo picco è stato seguito da una vendita che ha fatto calare il valore, mentre ogni crollo ha scatenato nuovi acquisti che lo ha fatto immediatamente risalire. Nessuno può prevedere dove andrà il valore del bitcoin quando sarà superata questa fase altamente ... Leggi su wired (Di martedì 8 dicembre 2020)(Getty Images)Dopo aver raggiunto per poche decine di dollari il suo nuovo massimo storico (19.800 dollari fatti segnare il primo dicembre), ilè immediatamente crollato quasi del 10%. Niente di inaspettato, se si considera che ancora a marzo di quest’anno – nel bel mezzo della prima ondata pandemica – la più nota tra le criptovalute valeva poco più di 5mila dollari. Dopo una crescita del 300% era inevitabile che una parte degli investitori decidesse di vendere per intascare i profitti, facendo quindi scendere il prezzo. Negli ultimi giorni, ogni nuovo picco è stato seguito da una vendita che ha fatto calare il valore, mentre ogni crollo ha scatenato nuovi acquisti che lo ha fatto immediatamente risalire. Nessuno può prevedere dove andrà il valore delquandosuperata questa fase altamente ...

