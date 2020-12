Ex CT Danimarca | “Conte non può umiliare così Eriksen”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 8 dicembre 2020) Age Hareide, ex CT della Nazionale della, conosce bene Christian Eriksen avendolo allenato per 4 anni durante il suo mandato. Il tecnico ha parlato all’emittente danese BT del difficile momento che sta vivendo il giocatore all’Inter e delle umiliazioni che Conte gli riserva facendolo entrare al 90?. Queste le sue parole: “Per prima cosa credo sia un peccato per Christian. Ma penso anche che sia sbagliato che Conte lo tenga fuoritanto. Ci sta che un calciatore non si adegui subito ad un nuovo calcio o ad uno stile di gioco di un tecnico, ma bisogna aiutare il calciatore, stimolarlo, non umiliarlo. Non è mai divertente iniziare le partite in panchina, ma è addirittura umiliante entrare nei minuti di recupero come successo nell’ultimo fine settimana. Non è un esordiente, a cui si regala la vetrina internazionale, stiamo parlando di un ...