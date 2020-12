Coronavirus in Toscana: 35 morti, oggi 8 dicembre. Calano ancora i positivi: 428 (Di martedì 8 dicembre 2020) Passano i giorni, ma il numero dei morti da Coronavirus, anche in Toscana, resta sempre alto: sono 35 quelli registrati oggi, 8 dicembre. si tratta di 17 uomini e 18 donne con un'età media di 82 anni.Continua invece a calare il numero dei nuovi contagi: 428 Leggi su firenzepost (Di martedì 8 dicembre 2020) Passano i giorni, ma il numero deida, anche in, resta sempre alto: sono 35 quelli registrati, 8. si tratta di 17 uomini e 18 donne con un'età media di 82 anni.Continua invece a calare il numero dei nuovi contagi: 428

