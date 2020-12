Concilio Vaticano II | cinquantacinque anni dall’incontro che cambiò la Chiesa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 dicembre 2020) “Da questo centro cattolico romano nessuno è, in via di principio, irraggiungibile; in linea di principio tutti possono e debbono essere raggiunti. Per lacattolica nessuno è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è lontano”. Sono trascorsi 55da quando San Paolo VI, l’8 dicembre 1965, pronunciava queste parole a conclusione delEcumenicoII nella Basilica Vaticana. Un’utopia fortemente voluta da San GiovXXIII che aveva confidato il suo progetto ai suoi più stretti collaboratori appena quattro giorni dopo la sua elezione al pontificato, ricevendo totale disapprovazione. Eppure Papa Roncalli non si era lasciato convincere ad abortire il suo sogno anche quando, il 25 gennaio 1959, lo annunciò ai cardinali della Curia romana. Il muro di opposizione fu totale, tanto che ...