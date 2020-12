Apple Silicon: CPU ARM fino a 32 core e GPU dedicata, AMD risponde (Di martedì 8 dicembre 2020) Le nuove indiscrezioni su Apple Silicon parlano di una nuova CPU ARM da ben 32 core e con una GPU dedicata da ben 128 core che potrebbe muovere i prossimi modelli di Mac Pro. Nel frattempo anche in casa AMD qualcosa di muove Da poco sono state presentate le prime soluzioni basate su Apple M1, il nuovo processore realizzato dalla Mela basandosi sull’architettura ARM per sostituire le CPU x86 fornite da produttore terzi. Il primo esperimento di Apple in questo campo si è rivelato un successo su tutti i fronti, con applicazioni già ben ottimizzate e ottime prestazioni in tutti gli ambiti tipici di utilizzo. Apple M1 però utilizza una CPU con “solamente” 8 core, 4 alte prestazioni e 4 ad alta efficienza, con una GPU a 8 ... Leggi su tuttotek (Di martedì 8 dicembre 2020) Le nuove indiscrezioni suparlano di una nuova CPU ARM da ben 32e con una GPUda ben 128che potrebbe muovere i prossimi modelli di Mac Pro. Nel frattempo anche in casa AMD qualcosa di muove Da poco sono state presentate le prime soluzioni basate suM1, il nuovo processore realizzato dalla Mela basandosi sull’architettura ARM per sostituire le CPU x86 fornite da produttore terzi. Il primo esperimento diin questo campo si è rivelato un successo su tutti i fronti, con applicazioni già ben ottimizzate e ottime prestazioni in tutti gli ambiti tipici di utilizzo.M1 però utilizza una CPU con “solamente” 8, 4 alte prestazioni e 4 ad alta efficienza, con una GPU a 8 ...

MartinUetz : Apple Silicon iMac & MacBook Pro in 2021, 32-core Mac Pro in 2022 - GiorgioPStream : Come installare le app iOS su Mac Apple Silicon ... un post ripescato nel mucchio - inventuweb : Apple Silicon: perché il nuovo chip M1 è così veloce? - _mrbyte : Apple Silicon: perché il nuovo chip M1 è così veloce? - offertenonstop : ?? seacosmo Stand 3 in 1 per Air pods iwatch, Silicon ?? Prezzo attuale: 12.79€ ? Prezzo precedente: 19.99€ ?? Stai ri… -