Alessandro Borghese indagato, lo chef spiega: “Fregato da un parente” (Di martedì 8 dicembre 2020) Da Alessandro Borghese arriva la spiegazione in relazione alla vicenda che lo vuole indagato assieme a sua moglie: “Io raggirato”. Guai per Alessandro Borghese, che deve fare i conti con una ipotesi di reato da parte della Procura di Milano. Il noto chef e volto televisivo è indagato per false fatturazioni assieme a sua moglie, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 8 dicembre 2020) Daarriva lazione in relazione alla vicenda che lo vuoleassieme a sua moglie: “Io raggirato”. Guai per, che deve fare i conti con una ipotesi di reato da parte della Procura di Milano. Il notoe volto televisivo èper false fatturazioni assieme a sua moglie, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Di che cifre parliamo? «Circa 200 mila euro. Soldi che ha finito di ridarmi tre settimane fa, credo vendendo un imm… - Corriere : ?? ?? Alessandro Borghese indagato per fatture false - SmorfiaDigitale : Alessandro Borghese indagato per fatture false. 'Io? Fregato da un parente di mi... - giorgiozanchini : RT @Radio1Rai: 50 anni dal #GolpeBorghese. Nella notte tra il 7 e l’#8dicembre 1970 il principe Junio Valerio Borghese era pronto al colpo… - GossipItalia3 : Alessandro Borghese indagato per false fatture: «Fregato da un parente di mia moglie» #gossipitalianews -