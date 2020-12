Uomini e Donne on va in onda oggi lunedì 7 dicembre: il motivo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cosa succede oggi, lunedì 7 dicembre, a Uomini e Donne? Già, la domanda è sempre la stessa. Ma stavolta c’è una brutta sorpresa per i fan della trasmissione di Maria De Filippi. Uomini e Donne oggi non va in onda. Al suo posto Mediaset ha deciso di mandare in onda su canale 5 in film visione tv dal titolo “Christmas at the Palace”. Come mai quindi oggi Uomini e Donne non va in onda? Niente di definitivo sia chiaro. La scelta di sospendere il dating show è rinnovata come ogni anno per il periodo natalizio. Maria De Filippi e i protagonisti della sua trasmissione si prenderanno infatti un po’ di vacanza per Natale per tornare poi dopo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cosa succede, a? Già, la domanda è sempre la stessa. Ma stavolta c’è una brutta sorpresa per i fan della trasmissione di Maria De Filippi.non va in. Al suo posto Mediaset ha deciso di mandare insu canale 5 in film visione tv dal titolo “Christmas at the Palace”. Come mai quindinon va in? Niente di definitivo sia chiaro. La scelta di sospendere il dating show è rinnovata come ogni anno per il periodo natalizio. Maria De Filippi e i protagonisti della sua trasmissione si prenderanno infatti un po’ di vacanza per Natale per tornare poi dopo ...

TeresaBellanova : Immaginare che la cabina di regia del Recovery Fund possa essere di soli uomini è avere la testa nel passato. Noi d… - nzingaretti : #LidiaMenapace ha insegnato a intere generazioni cosa significa lottare per la libertà. Dall’esperienza partigiana,… - RaiUno : 'Ci sono uomini soli per la sete d'avventura Perché han studiato da prete o per vent'anni di galera Per madri che n… - Giovanni1962RM : @LiaPomponio Ti ringrazio per la fiducia ma non sono così perfetto da dare lezioni... (a detta di mia moglie ??). Al… - Tess_1966 : La sfida tra uomini e donne (esperimento sulla disuguaglianza) -