Napoli | stesa a Ponticelli | colpi di arma da fuoco contro auto di un incensurato

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel quartiere, intorno alla mezzanotte di ieri un’mobile parcheggiata in viale delle Metamorfosi è stata raggiunta da cinqued’da. Il veicolo è di proprietà di un ragazzo. Gli inquirenti stanno indagando per capire chi sia il destinatario del “messaggio”. Le attenzioni si concentrano sulla fidanzata del giovane, una 32enne con precedenti di polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Badante soffocata e uccisa in bagno: arrestato 50enne in provincia di Salerno. L’uomo si sarebbe invaghito della 43enne che frequentava però un suo amico. Nella mattinata, ad Altavilla Silentina i car ...Napoli, stesa a Ponticelli: 5 colpi contro auto di un incensurato. Il messaggio di piombo con molta probabilità non era diretto a lui. ma alla sua fidanzata con precedenti penali. Di questo sono convi ...