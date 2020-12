Le idee sono più importanti di ciò che si vede (Di lunedì 7 dicembre 2020) La crisi da coronavirus ha messo molte persone di fronte a enormi problemi, paure e difficoltà finanziarie. In tempi difficili, ha ancora più valore l’esempio di alcune persone che hanno sfidato il proprio destino. Individui che, nonostante le gravi disabilità, non si sentono come delle vittime, ma come dei forgiatori del loro futuro. Johann König è una di queste persone – l’unico gallerista al mondo che da non vedente ha aperto la sua prima galleria. Ora è uno dei galleristi più famosi in Germania e ha avuto successo in tutto il mondo, avendo aperto gallerie anche a Londra e Tokyo. König è inoltre un esempio di ingegnose strategie di marketing – nel senso più positivo del termine. Troppi artisti falliscono perché credono che la buona arte non abbia bisogno di altro e non capiscono l’importanza del marketing. Questo vale a maggior ragione per i galleristi. König ha ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 7 dicembre 2020) La crisi da coronavirus ha messo molte persone di fronte a enormi problemi, paure e difficoltà finanziarie. In tempi difficili, ha ancora più valore l’esempio di alcune persone che hanno sfidato il proprio destino. Individui che, nonostante le gravi disabilità, non si sentono come delle vittime, ma come dei forgiatori del loro futuro. Johann König è una di queste persone – l’unico gallerista al mondo che da nonnte ha aperto la sua prima galleria. Ora è uno dei galleristi più famosi in Germania e ha avuto successo in tutto il mondo, avendo aperto gallerie anche a Londra e Tokyo. König è inoltre un esempio di ingegnose strategie di marketing – nel senso più positivo del termine. Troppi artisti falliscono perché credono che la buona arte non abbia bisogno di altro e non capiscono l’importanza del marketing. Questo vale a maggior ragione per i galleristi. König ha ...

Nella caccia c'è una notizia recente che ci trova interessati perché ha un forte impatto ambientale, sulla vita degli animali, non solo di quelli cacciati, e anche sulla vita dell'uomo. Sono state vie ...