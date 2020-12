Kate Middleton, perché Beatrice di York non la sopporta (Di lunedì 7 dicembre 2020) I rapporti tra i membri della Royal Family non sempre sono rosa e fiori e nel tempo ci sono stati alcuni momenti particolari e difficili da superare come la Megxit e i legami che appaiono sempre più freddi e distanti tra i Cambridge e i Sussex. Una situazione che avrebbe spinto la Regina a voler far partecipare la famiglia a una “terapia di gruppo” come aveva svelato il magazine New Idea. Ma a quanto pare le tensioni ci sarebbero anche tra cugini: la Principessa Beatrice sembrerebbe non sopportare Kate Middleton, a rivelarlo è stato The Talko che ha ricostruito le ragioni di questo presunto rapporto difficile. Tutto deriverebbe dalla linea di successione reale e da come il Principe Carlo abbia rafforzato le possibilità della sua famiglia di mantenere il trono, con regole di successione cambiate e un grosso divario ... Leggi su dilei (Di lunedì 7 dicembre 2020) I rapporti tra i membri della Royal Family non sempre sono rosa e fiori e nel tempo ci sono stati alcuni momenti particolari e difficili da superare come la Megxit e i legami che appaiono sempre più freddi e distanti tra i Cambridge e i Sussex. Una situazione che avrebbe spinto la Regina a voler far partecipare la famiglia a una “terapia di gruppo” come aveva svelato il magazine New Idea. Ma a quanto pare le tensioni ci sarebbero anche tra cugini: la Principessasembrerebbe nonre, a rivelarlo è stato The Talko che ha ricostruito le ragioni di questo presunto rapporto difficile. Tutto deriverebbe dalla linea di successione reale e da come il Principe Carlo abbia rafforzato le possibilità della sua famiglia di mantenere il trono, con regole di successione cambiate e un grosso divario ...

IOdonna : Kate Middleton e il principe William in viaggio a bordo del treno reale - arabesquessence : Spiace tanto per chi non segue i reali ma per i prossimi tre giorni io così con ogni foto sul royal tour in treno d… - CoutureRoyals : RT @_crazy_Freddie_: Ora so di avere qualcosa in comune con Kate Middleton. La nonna papera dell'Imperia. Sono emozionata ?????? - _crazy_Freddie_ : Ora so di avere qualcosa in comune con Kate Middleton. La nonna papera dell'Imperia. Sono emozionata ?????? - infoitcultura : Meghan Markle, Kate Middleton le ha “copiato” il blazer: ispirazione o vendetta? -