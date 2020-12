Inter, ansia Barella: si ferma in allenamento. In dubbio per lo Shakhtar (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’Inter con il fiato sospeso per uno degli uomini più importanti in questa prima parte di stagione: preoccupano le condizioni di Barella L’Inter con il fiato sospeso in vista dell’allenamento di rifinitura di domani alla vigilia della gara di Champions League, fondamentale, contro lo Shakhtar Dontesk. Si è fermato infatti in allenamento Nicolò Barella, come riportato da Sky Sport: problema alla caviglia. Il centrocampista verrà rivalutato domani: nel caso dovesse dare forfait, per il suo posto è corsa a due tra Eriksen e Sensi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’con il fiato sospeso per uno degli uomini più importanti in questa prima parte di stagione: preoccupano le condizioni diL’con il fiato sospeso in vista dell’di rifinitura di domani alla vigilia della gara di Champions League, fondamentale, contro loDontesk. Si èto infatti inNicolò, come riportato da Sky Sport: problema alla caviglia. Il centrocampista verrà rivalutato domani: nel caso dovesse dare forfait, per il suo posto è corsa a due tra Eriksen e Sensi. Leggi su Calcionews24.com

