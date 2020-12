F1, Grosjean dice basta: 'Troppo rischioso correre ad Abu Dhabi' (Di lunedì 7 dicembre 2020) E così, dopo essere sopravvissuto al rogo del Bahrain, Romain Grosjean ha detto basta. Con un video postato su Instagram, il pilota franco-svizzero della Haas ha annunciato che non correrà l'ultimo GP ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 dicembre 2020) E così, dopo essere sopravvissuto al rogo del Bahrain, Romainha detto. Con un video postato su Instagram, il pilota franco-svizzero della Haas ha annunciato che non correrà l'ultimo GP ...

Gazzetta_it : .@F1, #Grosjean dice basta: 'Troppo rischioso correre #abudhabigp' - DaddariosWho : Peggio di Vettel rispetto a Leclerc Sembra Latifi rispetto a Russell Stroll figlio di papà Grosjean pecorone Io mi… - big_chiara : RT @papervthin: a me secca dire ste cose però che urto che quando Grosjean ha fatto l'incidente stavano tutti a scrivere di 'rispettare tut… - papervthin : a me secca dire ste cose però che urto che quando Grosjean ha fatto l'incidente stavano tutti a scrivere di 'rispet… - plato_nico_ : Io tutti questi articoli in cui grosjean dice che ha visto la morte ed era pronto a morire non li volevo leggere -