Brindisi | in carcere solo 3 positivi su 2 100 tamponi fatti in 10 mesi

Dal mese di febbraio a oggi sono più di 2.100 i tamponi molecolari effettuati nella casa circondariale di Brindisi a detenuti, agenti di polizia penitenziaria, educatori e personale sanitario.

Dal mese di febbraio a oggi sono più di 2.100 i tamponi molecolari effettuati nella casa circondariale di Brindisi a detenuti, agenti di polizia penitenziaria, educatori e personale sanitario. Il dipa ...

Oria, finisce in carcere 59enne già ai domiciliati: dovrà espiare pena di 11 anni per droga

ORIA - È stato arrestato perchè chiamato a dover espiare 11 anni e 6 mesi di reclusione, per stupefacenti e porto abusivo di armi. I carabinieri della stazione di Oria hanno per questo eseguito un ord ...

