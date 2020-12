Arbitro Inter Shakhtar Donetsk: Vincic dirigerà il match (Di lunedì 7 dicembre 2020) La UEFA ha reso nota la squadra arbitrale chiamata a dirigere il delicato match tra Inter e Shakhtar Donetsk. Toccherà allo sloveno Vincic La UEFA ha reso nota la squadra arbitrale chiamata a dirigere la sfida di mercoledì sera a San Siro tra Inter e Shakhtar Donetsk. Toccherà allo sloveno Vincic. Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)Assistenti arbitrali: Tomaz Klancnik – Andraz KovacicQuarto ufficiale: Rade ObrenovicArbitro VAR: Pawel Gil (Polonia)Assistente VAR: Jure Praprotnik Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) La UEFA ha reso nota la squadra arbitrale chiamata a dirigere il delicatotra. Toccherà allo slovenoLa UEFA ha reso nota la squadra arbitrale chiamata a dirigere la sfida di mercoledì sera a San Siro tra. Toccherà allo sloveno: Slavko(Slovenia)Assistenti arbitrali: Tomaz Klancnik – Andraz KovacicQuarto ufficiale: Rade ObrenovicVAR: Pawel Gil (Polonia)Assistente VAR: Jure Praprotnik Leggi su Calcionews24.com

BILI86563174 : @cippiriddu @AIA_it È assurda la soggettività. Tra arbitro e VAR, ormai sono in 5 che prendono la decisione. Quello… - koralux58 : @laromanet Parla Rocchi , uno scandalo col fischietto, l'arbitro dei cleptomani Juventini, più qualche incursione a… - ginolat76 : RT @F4Fake1: Della lite tra Vucinic e Perrotta invece che dei due rigori negati in Roma-Samp da un arbitro tifoso dell'Inter. - F4Fake1 : Della lite tra Vucinic e Perrotta invece che dei due rigori negati in Roma-Samp da un arbitro tifoso dell'Inter. - PaoloPe81289726 : @fantabotti @FedericoCerull1 @Alex_Cavasinni Questo è rigore secondo ogni arbitro tranne quello in campo. Perisic i… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitro Inter Inter-Shakhtar Donetsk, l’arbitro della partita di Champions League Inter-News.it Arbitro Inter Shakhtar Donetsk: Vincic dirigerà il match

La UEFA ha reso nota la squadra arbitrale chiamata a dirigere il delicato match tra Inter e Shakhtar Donetsk. Toccherà allo sloveno Vincic ...

VAR, Rocchi: "E' un fallimento se si pensa debba azzerare errori degli arbitri"

L'arbitro di Serie A Gianluca Rocchi ha detto la sua sull'effettiva utilità della tecnologia applicata oggi al calcio.

La UEFA ha reso nota la squadra arbitrale chiamata a dirigere il delicato match tra Inter e Shakhtar Donetsk. Toccherà allo sloveno Vincic ...L'arbitro di Serie A Gianluca Rocchi ha detto la sua sull'effettiva utilità della tecnologia applicata oggi al calcio.