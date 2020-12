Ultime Notizie Roma del 06-12-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 dicembre 2020)dailynews radiogiornale informazione un buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio il fiume Panaro ha rotto gli argini nel Modenese la Protezione Civile dell’Emiliagna ha emanato un allerta Rossa valida per 36 ore per la piena dei fiumi Secchia e poi quella del Panaro è andato evacuazioni di abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola in Alto Adige traffico ferroviario interrotto prezzo che ovunque per l’emergenza neve frane allagamenti Molte strade chiude il Brennero resta off limits un piccolo ponte sul torrente è crollato ieri sera ha Gonzalo do nel Bellunese facendo precipitare Nel greto un mezzo dei Vigili del Fuoco vuoto perché i tre occupanti si erano già messi in Salvo è rimasto sempre sollevato anche durante la notte il sistema di Barbiere del mozzo evitando così che su Venezia si verificassero due punti di acqua alta ...