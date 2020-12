Recensione El Hijo – A Wild West Tale | polveroso e affascinante

(Di domenica 6 dicembre 2020) Nelladi oggi abbiamo avuto l’occasione di provare El– A, uno spaghettiern tra le ombre Un problema recente e molto diffuso nel mondo dei videogiochi, è la soverchiante quantità di titoli prodotti e pubblicati ogni giorno. Spesso di dubbia qualità e che vanno a rubare lo spazio sulle vetrine digitali dei negozi, ad altri titoli molto più meritevoli di notorietà. Senza notarli finiamo poi nel credere che i videogiochi ben fatti siano solo i AAA, più che altro per via della mole di pubblicità con cui ci bombardano. Tuttavia il mondo degli indie è più florido che mai, e oggi vogliamo presentarne uno davvero gradevole. Procediamo quindi con la nostradi El– A...

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Hijo

Tom's Hardware Italia

Procediamo quindi con la nostra recensione di El Hijo – A Wild West Tale per PC. L’eredità di Sergio Leone Il videogioco è stato pubblicato da HandyGames e sviluppato da Honig Studios in ...Sviluppato da Honig Studios e prodotto da HandyGames, El Hijo: A Wild West Tale è un gioco d'azione e avventura per Xbox One.