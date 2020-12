Napoli, Zielinski: «Faremo di tutto per vincere» (Di domenica 6 dicembre 2020) Piotr Zielinski ha parlato prima di Crotone-Napoli Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Crotone. «Siamo venuti qui per giocare e cercare di vincere, Faremo di tutto per conquistare tutti. Sappiamo che il Crotone è una buona squadra e ci saranno delle difficoltà. Abbiamo una rosa ampia e tanti giocatori forti, il mister vuole dare opportunità a tutti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Piotrha parlato prima di Crotone-Piotr, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Crotone. «Siamo venuti qui per giocare e cercare didiper conquistare tutti. Sappiamo che il Crotone è una buona squadra e ci saranno delle difficoltà. Abbiamo una rosa ampia e tanti giocatori forti, il mister vuole dare opportunità a tutti». Leggi su Calcionews24.com

