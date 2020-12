Live Sampdoria-Milan 0-1: Kessie batte Audero dal dischetto (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Milan alla prova del primato: rossoneri contro la Sampdoria per consolidare il primo posto, lasciando staccato il Napoli, che ha vinto a Crotone e l'Inter che sabato ha battuto il... Leggi su ilmattino (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilalla prova del primato: rossoneri contro laper consolidare il primo posto, lasciando staccato il Napoli, che ha vinto a Crotone e l'Inter che sabato ha battuto il...

bedahrumah10 : Sampdoria vs Milan | Serie A trasmissione in diretta clicca qui live?? - zazoomblog : Live Sampdoria-Milan 0-0: Pioli prova la fuga senza Ibra - #Sampdoria-Milan #0-0: Pioli #prova - milansette : LIVE MN - Sampdoria-Milan (0-0) - Buona occasione per Rebic: stoppato - zazoomblog : Live Sampdoria-Milan ore 20.45 Diretta Le formazioni - #Sampdoria-Milan #20.45 #Diretta - infoitsport : LIVE MN - Verso Sampdoria-Milan: 4 assenze pesanti per Pioli. Le formazioni ufficiali -