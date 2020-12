Lezzi | Mes? Parola agli iscritti D' Uva | Ora basta con Rousseau

Affaritaliani : Mes, i tormenti M5s. Lezzi: 'Decidono gli iscritti'. D'Uva: 'Basta Rousseau' - pengueraffaele : Barbara Lezzi: “La riforma del Mes va votata sulla piattaforma Rousseau” - Jamuninda : RT @Avv_Natalina: ????????Standing ovation x i #16senatori #M5s firmatari:Abate Rosa Silvana, Angrisani, Corrado Margherita, Croatti, Crucioli,… - Marilen50256097 : RT @ebreieisraele: Ecco i 17 primi firmatari del #m5s della lettera contro il #mes al #governo #conte. Abbiamo #lannutti che twitto' un not… - rolandinoANZIO : @RaphaelRaduzzi gli elettori hanno votato un programma dove c'era scritto chiaramente liquidare il mes. Avanti tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Lezzi Mes

Affaritaliani.it

Peggiorativa. Perche' dovremmo contribuire a peggiorare qualcosa?". Lo scrive su facebook la senatrice M5s Barbara Lezzi. "Non possiamo smantellare il trattato del MES come avevamo promesso perche' ...La fronda interna al Movimento 5 stelle, contraria alla riforma del Mes, non si sta sgonfiando. Ci sono ancora tra i 6 e gli 8 senatori che minacciano di votare No, mercoledì prossimo, quando Giuseppe ...