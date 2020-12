Crotone, Stroppa: “Dopo essere rimasti in dieci è cambiata la partita” (Di domenica 6 dicembre 2020) Una sconfitta netta quella del Crotone in casa contro il Napoli. Il tecnico calabrese Giovanni Stroppa ha commentato così a Sky Sport il match perso oggi nettamente contro il Napoli: “Il risultato maturato mi lascia una considerazione, ovvero fino a quando siamo rimasti in parità numerica abbiamo giocato alla pari, poi è stata una partita nettamente diversa, c’è stato un po’ di scoramento in campo. Il Napoli è una squadra di grandissimo palleggio ed è difficile commentare dopo l’espulsione, fino a quel momento la squadra è stata sempre in partita, ha lavorato bene, è stata determinata in campo. Poi è chiaro che c’è un certo Insigne che ha tirato fuori una giocata straordinaria, bisogna fargli i complimenti. Sicuramente nelle occasioni create potevamo fare di più, rimane un po’ di amaro in bocca per quello che potevamo fare. Sapevamo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020) Una sconfitta netta quella delin casa contro il Napoli. Il tecnico calabrese Giovanniha commentato così a Sky Sport il match perso oggi nettamente contro il Napoli: “Il risultato maturato mi lascia una considerazione, ovvero fino a quando siamoin parità numerica abbiamo giocato alla pari, poi è stata una partita nettamente diversa, c’è stato un po’ di scoramento in campo. Il Napoli è una squadra di grandissimo palleggio ed è difficile commentare dopo l’espulsione, fino a quel momento la squadra è stata sempre in partita, ha lavorato bene, è stata determinata in campo. Poi è chiaro che c’è un certo Insigne che ha tirato fuori una giocata straordinaria, bisogna fargli i complimenti. Sicuramente nelle occasioni create potevamo fare di più, rimane un po’ di amaro in bocca per quello che potevamo fare. Sapevamo ...

cn1926it : #Crotone, #Stroppa in conferenza: “L’espulsione ha cambiato la gara, ma era giusta. Insigne ha una qualità diversa” - sportli26181512 : #Crotone, Stroppa: 'Siamo stati in partita fino all'espulsione': Il tecnico: 'Sappiamo di avere dei limiti e dobbia… - sportface2016 : #CrotoneNapoli, #Stroppa: 'In partita sino all'espulsione' - MCalcioNews : Crotone, Stroppa: 'Partita nettamente diversa dopo l'espulsione' ? - ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Dopo essere rimasti in dieci è cambiata la partita' - -