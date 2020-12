Covid rallenta: calano i contagil. Ma sono oltre 60mila i morti da febbraio (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesca Galici L'epidemia di coronavirus sta rallentando in Italia e lo dimostra il calo dei nuovi casi; i nuovi decessi restano sopra le 500 unità in 24 ore Tornano sotto i 20mila i contagi da coronavirus nel Paese. Oggi, la Protezione civile ha comunicato 18.887 nuovi casi, rilevati su 163.550 mila tamponi. Continuano a essere molto alti i decessi, aumentati di 564 unità nelle ultime 24 ore. A differenza dei giorni precedenti, oggi si è invertito il trend dei ricoveri, che torna a essere positivo con un saldo di +233 posti letti occupati nei reparti di medicina Covid. Prosegue, invece, il calo occupazionale delle terapie intensive, dove c'è stata una diminuzione di 63 pazienti. Tag: coronavirus Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesca Galici L'epidemia di coronavirus stando in Italia e lo dimostra il calo dei nuovi casi; i nuovi decessi restano sopra le 500 unità in 24 ore Tornano sotto i 20mila i contagi da coronavirus nel Paese. Oggi, la Protezione civile ha comunicato 18.887 nuovi casi, rilevati su 163.550 mila tamponi. Continuano a essere molto alti i decessi, aumentati di 564 unità nelle ultime 24 ore. A differenza dei giorni precedenti, oggi si è invertito il trend dei ricoveri, che torna a essere positivo con un saldo di +233 posti letti occupati nei reparti di medicina. Prosegue, invece, il calo occupazionale delle terapie intensive, dove c'è stata una diminuzione di 63 pazienti. Tag: coronavirus

