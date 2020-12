Covid, Capua a La7: “Sono vaccini sofisticati di ultima generazione, hanno un livello di sicurezza superiore” (Di domenica 6 dicembre 2020) “I vaccini per il Covid sono sicuri. Parliamo di vaccini sofisticati di ultima generazione che massimizzano le risposte dell’organismo e minimizzano i potenziali effetti collaterali. Ribadisco, sono sicuri e talmente affinati che aggiungono e raggiungono un livello di sicurezza superiore a tutti gli altri, perché non portano con sé componenti che possono dare fastidio”. Lo ha detto la scienziata Ilaria Capua, ospite a ‘L’aria di domenica su La7. “Sul costo elevato e variabile dei vaccini per il Covid, ci sono tecnologie di produzione differenti, alcuni vanno conservati a meno 70 gradi. I costi di distribuzione dipendono anche da quello”, ha aggiunto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) “Iper ilsono sicuri. Parliamo didiche massimizzano le risposte dell’organismo e minimizzano i potenziali effetti collaterali. Ribadisco, sono sicuri e talmente affinati che aggiungono e raggiungono undisuperiore a tutti gli altri, perché non portano con sé componenti che possono dare fastidio”. Lo ha detto la scienziata Ilaria, ospite a ‘L’aria di domenica su La7. “Sul costo elevato e variabile deiper il, ci sono tecnologie di produzione differenti, alcuni vanno conservati a meno 70 gradi. I costi di distribuzione dipendono anche da quello”, ha aggiunto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

