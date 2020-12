Covid | Arcuri | Chi l' ha avuto non sarà tra i primi a vaccinarsi

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 6 dicembre 2020) "più urgente vaccinare chi non hailperché non ne è immune. Per chi lo ha, il periodo di immunità si concluderà e quindiragionevole che siano vaccinati anche loro. Ma non saranno ie neppure i secondi". Lo ha detto, in merito al piano vaccini in Italia, il commissario per l'emergenza Domenicoalla trasmissione Mezz'ora in Più. "I migranti hanno diritti uguali a quelli dei cittadini italiani. Sarebbe molto importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano essere sottoposte alla vaccinazione", ha aggiunto. Entro settembre, ha spiegato, in ogni caso tutti i cittadini dovrebbero essere vaccinati (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).