Cosa significa ciaspolata o andare con le ciaspole? (Di domenica 6 dicembre 2020) “andare con le ciaspole” o “fare una ciaspolata” vuol dire fare una passeggiata con le racchette da neve, chiamate anche caspe, ciaspe o ciastre. Una volta erano di legno robusto, cuoio, corde pesanti. Oggi sono prodotte con altri materiali, moderni e studiati per quella che oggi è anche un’attività sportiva e comunque di movimento intenso, come la camminata trekking generale. Camminare con le racchette da neve, ieri e oggi ciaspole e bastoni appuntiti, da ieri ad oggi, di legno o con plastica e alluminio moderno, servono come strumento base per camminare nella neve, soprattutto quando è alta. A livello turistico e invernale, la ciaspolata è praticata per mantenere una tradizione viva in molti comuni montani. È passeggiare in un momento dell’anno dove i luoghi acquistano una tonalità ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 6 dicembre 2020) “con le” o “fare una” vuol dire fare una passeggiata con le racchette da neve, chiamate anche caspe, ciaspe o ciastre. Una volta erano di legno robusto, cuoio, corde pesanti. Oggi sono prodotte con altri materiali, moderni e studiati per quella che oggi è anche un’attività sportiva e comunque di movimento intenso, come la camminata trekking generale. Camminare con le racchette da neve, ieri e oggie bastoni appuntiti, da ieri ad oggi, di legno o con plastica e alluminio moderno, servono come strumento base per camminare nella neve, soprattutto quando è alta. A livello turistico e invernale, laè praticata per mantenere una tradizione viva in molti comuni montani. È passeggiare in un momento dell’anno dove i luoghi acquistano una tonalità ...

Corriere : «Allentare significa andare incontro a una terza ondata. Non è un rischio. È una certezza. Allentare per cosa, poi?… - Mikela_02 : RT @Alt_Em_End: Se Tommaso ha detto a Giulia questa cosa prima di farglielo arrivare dal cielo in puntata significa che a lei tiene. Come a… - pentulacanis : RT @anates_it: @hipsterdelcazzo Se un uomo si mette il cinturino sopra il polsino della camicia, significa una sola cosa. - DaniaFalzolgher : @merely_my Questa foto è l'emblema della genitorialità, cosa significa essere madre e padre e quali siano le grandi… - _paolaboh : Ma che significa sta cosa? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa significa Che cosa vuol dire vivere senza olfatto Una malattia invisibile dall’impatto devastante Corriere della Sera La prima intervista di Mick Schumacher da campione della Formula 2

Le dichiarazioni rilasciate da Mick Schumacher nella conferenza stampa dopo la vittoria del campionato di Formula 2 ...

Se la potenza della volontà politica è azzerata

La tremenda lezione di Fukushima può illuminare l'oscurità del presente. Dopo alcuni anni di mobilitazione, il movimento anti-nucleare si è arreso: il. Articolo di Franco Berardi Bifo ...

Le dichiarazioni rilasciate da Mick Schumacher nella conferenza stampa dopo la vittoria del campionato di Formula 2 ...La tremenda lezione di Fukushima può illuminare l'oscurità del presente. Dopo alcuni anni di mobilitazione, il movimento anti-nucleare si è arreso: il. Articolo di Franco Berardi Bifo ...