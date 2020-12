Zona arancione ma mercati chiusi, l’Anva pronta a denunciare i sindaci (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Campania arancione ma sindaci chiudono mercati non alimentari. l’Anva Confesercenti pronta a denunciarli. “La Campania sta per passare dalla Zona rossa a quella arancione e già molti sindaci stanno emettendo Ordinanze di chiusura delle aree mercatali del settore non alimentare, generalmente fino al 15 gennaio. Il settore ambulante non continuerà a subire decisioni ingiuste, inopinate ed anche discriminatorie”.Aniello Ciro Pietrofesa, Coordinatore Regionale Campania dell’Anva Confersecenti, spiega: “Appena si è avuta certezza che la Campania cambierà colore, circa quaranta sindaci delle cinque province hanno inopinatamente firmato provvedimenti di chiusura dei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Campaniamachiudononon alimentari.Confesercentia denunciarli. “La Campania sta per passare dallarossa a quellae già moltistanno emettendo Ordinanze di chiusura delle aree mercatali del settore non alimentare, generalmente fino al 15 gennaio. Il settore ambulante non continuerà a subire decisioni ingiuste, inopinate ed anche discriminatorie”.Aniello Ciro Pietrofesa, Coordinatore Regionale Campania delConfersecenti, spiega: “Appena si è avuta certezza che la Campania cambierà colore, circa quarantadelle cinque province hanno inopinatamente firmato provvedimenti di chiusura dei ...

