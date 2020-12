Traffico di droga, corruzione e sequestro di persona: sospesi quattro poliziotti a Torino (Di sabato 5 dicembre 2020) Traffico di droga, corruzione e sequestro di persona. quattro agenti del commissariato ‘Dora Vanchiglia’ sono stati sospesi dall’attività in quanto avrebbero commesso, secondo il pm Gianfranco Colace che ha condotto le indagini, reati tra i quali sequestro di persona, peculato, concussione, corruzione, nonché produzione, Traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A denunciarli è stato un cittadino marocchino, arrestato a sua volta per droga. quattro agenti di polizia in servizio commissariato “Dora Vanchiglia” di Torino sono stati sospesi per periodi compresi tra i 6 e 10 mesi, in quanto accusati dalla Procura di ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 5 dicembre 2020)didiagenti del commissariato ‘Dora Vanchiglia’ sono statidall’attività in quanto avrebbero commesso, secondo il pm Gianfranco Colace che ha condotto le indagini, reati tra i qualidi, peculato, concussione,, nonché produzione,e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A denunciarli è stato un cittadino marocchino, arrestato a sua volta peragenti di polizia in servizio commissariato “Dora Vanchiglia” disono statiper periodi compresi tra i 6 e 10 mesi, in quanto accusati dalla Procura di ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico droga Traffico di droga internazionale: confisca da 1 milione di euro per il narcos lombardo Fivedabliu In due spacciano droga, fermati a Trapani dai Carabinieri

I militari dell’Arma hanno notato i due giovani e, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di procedere ad un controllo L'articolo In due spacciano droga, fermati a Trapani dai Carabinieri s ...

