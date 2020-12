Porta degli elfi: ecco la sua storia e come realizzarla ! (Di sabato 5 dicembre 2020) La Porta degli elfi è molto famosa durante il periodo natalizio. Si narra infatti che gli elfi, conosciuti anche come gli aiutanti di Babbo Natale che vivono con lui nel Polo Nord, passino attraverso queste piccolissime porte per arrivare nella nostra casa e Portare tutti i doni. Non solo, molto spesso queste porticine vengono lasciate nelle stanze della casa anche per tutto l’anno, stimolando così la creatività e la fantasia dei più piccoli! credit foto La leggenda degli elfi ha origini davvero lontanissime, nata nel folklore germanico, ma l’accostamento di queste piccole e dispettose creature a Babbo Natale iniziò a circolare verso il 1800. come abbiamo precisato, gli elfi arrivano nelle nostre case per potere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 5 dicembre 2020) Laè molto famosa durante il periodo natalizio. Si narra infatti che gli, conosciuti anchegli aiutanti di Babbo Natale che vivono con lui nel Polo Nord, passino attraverso queste piccolissime porte per arrivare nella nostra casa ere tutti i doni. Non solo, molto spesso queste porticine vengono lasciate nelle stanze della casa anche per tutto l’anno, stimolando così la creatività e la fantasia dei più piccoli! credit foto La leggendaha origini davvero lontanissime, nata nel folklore germanico, ma l’accostamento di queste piccole e dispettose creature a Babbo Natale iniziò a circolare verso il 1800.abbiamo precisato, gliarrivano nelle nostre case per potere ...

