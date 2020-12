"Natale senza abbracci? Per nonni e nipoti sarà come una bomba" (Di sabato 5 dicembre 2020) Manila Alfano Lo psichiatra: "Il Covid ha messo in luce una crisi degli affetti che ora può solo peggiorare" Natale con i tuoi che diventa per legge un ricordo del passato. La difficoltà e la lontananza. La solitudine che diventa ancora più grande, soprattutto nei periodi di festa. Da quando il Covid ha stravolto le nostre vite il professor Alberto Siracusano, Direttore U.O.C. Psichiatria e Psicologia Clinica Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma ne studia gli effetti e le cicatrici. Professore, il Natale è una festa che da sempre si vive in famiglia. L'occasione per vedere anche chi sta lontano ma quest'anno non sarà così. Che effetti produrrà psicologicamente? «Abbiamo riconosciuto che ansia e perdita di identità sono sintomi molto presenti nella popolazione, e non parlo dei più fragili, o degli anziani, mi ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Manila Alfano Lo psichiatra: "Il Covid ha messo in luce una crisi degli affetti che ora può solo peggiorare"con i tuoi che diventa per legge un ricordo del passato. La difficoltà e la lontananza. La solitudine che diventa ancora più grande, soprattutto nei periodi di festa. Da quando il Covid ha stravolto le nostre vite il professor Alberto Siracusano, Direttore U.O.C. Psichiatria e Psicologia Clinica Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma ne studia gli effetti e le cicatrici. Professore, ilè una festa che da sempre si vive in famiglia. L'occasione per vedere anche chi sta lontano ma quest'anno noncosì. Che effetti produrrà psicologicamente? «Abbiamo riconosciuto che ansia e perdita di identità sono sintomi molto presenti nella popolazione, e non parlo dei più fragili, o degli anziani, mi ...

matteosalvinimi : Non si può dividere italiano da italiano, separare genitore da figlio, coppie che non si vedono da mesi, nonni da s… - matteosalvinimi : Il governo pensi a esigenze, difficoltà e speranze di tanti genitori anche separati e divorziati, al Natale di anzi… - insopportabile : Natale senza parenti: giusto o sbagliato non lo so, so solo che sarà dura per i miei genitori anziani, per noi figl… - Enzaedma60 : RT @CavaleraDaniele: NATALE SENZA I TUOI, CLANDESTINI CON CHI VUOI Misure anticovid uscite dal cilindro di un 'mago matto'. Decreti che 'fa… - Enzaedma60 : RT @ivocamic: MILANO #RisorseINPS vendono cellulari rubati in pieno giorno Senza #mascherine Aggrediscono la troupe di #Striscia dicono #m… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale senza "Il Natale senza parenti? Che tristezza" La Nazione Nuovo Dpcm, Bonaccini: «Regole decise senza confronto. Penalizzato chi vive nei piccoli centri»

Stefano Bonaccini, alcuni presidenti di Regione protestano perché sostengono che il governo non si è confrontato con loro sul Dpcm, il ministro Francesco Boccia invece dice che non è così, che le Regi ...

Nuovo Dpcm: spostamenti, vacanze, pranzi di festa. Tutti i dubbi del Natale: ecco cosa possiamo fare

Fino al 20 dicembre ingresso in Italia solo con tampone negativo. Dal 21 obbligo di quarantena e stop al trasferimento nelle seconde case. Coprifuoco a Natale e Capodanno, niente messe dopo le 22. In ...

Stefano Bonaccini, alcuni presidenti di Regione protestano perché sostengono che il governo non si è confrontato con loro sul Dpcm, il ministro Francesco Boccia invece dice che non è così, che le Regi ...Fino al 20 dicembre ingresso in Italia solo con tampone negativo. Dal 21 obbligo di quarantena e stop al trasferimento nelle seconde case. Coprifuoco a Natale e Capodanno, niente messe dopo le 22. In ...