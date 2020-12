LIVE F1, Qualifiche GP Sakhir in DIRETTA: griglia di partenza e risultato in tempo reale (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP3 – Classifica FP3 – Presentazione Qualifiche – Programma odierno Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Qualifiche del Gran Premio di Sakhir 2020, valido come sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si gareggia per il secondo weekend consecutivo in notturna sotto i riflettori del Bahrain International Circuit, ma con un lay-out assolutamente inedito per il circus. Il weekend di gara si sta svolgendo infatti sulla configurazione del tracciato denominata outer track, quasi due chilometri più corta rispetto alla versione standard utilizzata dal 2011 allo scorso weekend per i Gran Premi di Formula 1. In assenza (causa Covid) del dominatore e sette volte campione ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP3 – Classifica FP3 – Presentazione– Programma odierno Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladelledel Gran Premio di2020, valido come sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si gareggia per il secondo weekend consecutivo in notturna sotto i riflettori del Bahrain International Circuit, ma con un lay-out assolutamente inedito per il circus. Il weekend di gara si sta svolgendo infatti sulla configurazione del tracciato denominata outer track, quasi due chilometri più corta rispetto alla versione standard utilizzata dal 2011 allo scorso weekend per i Gran Premi di Formula 1. In assenza (causa Covid) del dominatore e sette volte campione ...

