Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci lasciano il GF Vip (Di sabato 5 dicembre 2020) Non tutti i vip infatti sono rimasti contenti del prolungamento del reality fino a metà Febbraio, per questo molti di loro hanno preferito lasciare il gioco, tra questi Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci. Tra questi anche Francesco Oppini che, nonostante il bel rapporto costruito con Tommaso Zorzi all'interno della casa, ha deciso di tornare alla vita reale e dai suoi familiari, con grande dispiacere da parte dell'amico influencer. Il momento tanto temuto è arrivato: Tommaso Zorzi deve salutare Francesco Oppini, che ha deciso in maniera irrevocabile di abbandonare il gioco. Tommaso è rimasto di stucco non appena è stato informato della sua scelta, non si aspettava di dover dividersi da Francesco seduta stante. Non se ne ...

