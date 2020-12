F1, Lance Stroll: “Speravo in qualcosa di meglio ma avevo danneggiato la vettura…” (Di sabato 5 dicembre 2020) Non il sabato del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, che Lance Stroll sognava per sé e per la sua Racing Point. Il pilota canadese, infatti, non è andato oltre la decima posizione finale con il tempo di 54.200, a quasi un secondo di distacco da Valtteri Bottas che ha conquistato la pole position sotto i riflettori del tracciato del Bahrain, con il crono di 53.377. Un passo indietro per il pole-man del Gran Premio di Turchia che, ancora una volta, subisce una dura sconfitta nel confronto diretto con il suo compagno di scuderia, il messicano Sergio Perez che, invece, si è piazzato in quinta posizione. “Ho un po’ di frustrazione per come sono andate le qualifiche – spiega al sito ufficiale della Racing Point -. È chiaro che avevamo un buon ritmo, ma in Q2, alla curva 8, ho riportato danni al fondo, passando sui ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Non il sabato del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, chesognava per sé e per la sua Racing Point. Il pilota canadese, infatti, non è andato oltre la decima posizione finale con il tempo di 54.200, a quasi un secondo di distacco da Valtteri Bottas che ha conquistato la pole position sotto i riflettori del tracciato del Bahrain, con il crono di 53.377. Un passo indietro per il pole-man del Gran Premio di Turchia che, ancora una volta, subisce una dura sconfitta nel confronto diretto con il suo compagno di scuderia, il messicano Sergio Perez che, invece, si è piazzato in quinta posizione. “Ho un po’ di frustrazione per come sono andate le qualifiche – spiega al sito ufficiale della Racing Point -. È chiaro che avevamo un buon ritmo, ma in Q2, alla curva 8, ho riportato danni al fondo, passando sui ...

