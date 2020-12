E' morto Gigi Dall'Aglio, fu fra i fondatori del Teatro Due (Di sabato 5 dicembre 2020) E' morto oggi Gigi Dall'Aglio. Fu fra i fondatori del Collettivo che ha poi dato vita al Teatro Due. Nato il 4 maggio 1943, inizia a lavorare in scena nel 1963 come attore prima, poi come regista e ... Leggi su gazzettadiparma (Di sabato 5 dicembre 2020) E'oggi. Fu fra idel Collettivo che ha poi dato vita alDue. Nato il 4 maggio 1943, inizia a lavorare in scena nel 1963 come attore prima, poi come regista e ...

rep_parma : Parma, teatro in lutto: è morto Gigi Dall’Aglio [aggiornamento delle 21:28] - meri_mc66 : Un anno drammatico . Parma, teatro in lutto: è morto Gigi Dall’Aglio #Rip - rep_parma : Parma, teatro in lutto: è morto Gigi Dall’Aglio [aggiornamento delle 21:18] - parmapress_24 : E' morto Gigi Dall'Aglio: fu tra i fondatori di Teatro Due - - rep_parma : Parma, teatro in lutto: è morto Gigi Dall’Aglio [aggiornamento delle 19:57] -

Ultime Notizie dalla rete : morto Gigi Un mese fa è morto Gigi Proietti: le cause della morte dell’attore romano TPI E’ morto Gigi Dall’Aglio: fu tra i fondatori di Teatro Due

E' morto oggi Gigi Dall'Aglio. Fu fra i fondatori del Collettivo che ha poi dato vita al Teatro Due. Nato il 4 maggio 1943, aveva iniziato a lavorare in - ParmaPress24 ...

Parma, teatro in lutto: è morto Gigi Dall’Aglio

È morto a 77 anni Gigi Dall'Aglio. Socio fondatore di una delle prime cooperative di Teatro in Italia, La compagnia del Collettivo, è stato attore, regista, maestro. Una grande perdita per tutto il mo ...

E' morto oggi Gigi Dall'Aglio. Fu fra i fondatori del Collettivo che ha poi dato vita al Teatro Due. Nato il 4 maggio 1943, aveva iniziato a lavorare in - ParmaPress24 ...È morto a 77 anni Gigi Dall'Aglio. Socio fondatore di una delle prime cooperative di Teatro in Italia, La compagnia del Collettivo, è stato attore, regista, maestro. Una grande perdita per tutto il mo ...