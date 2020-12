Bologna, Tomiyasu: «Lukaku calciatore forte. Dobbiamo usare la testa» (Di sabato 5 dicembre 2020) Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter: le sue dichiarazioni Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter. «Secondo me Lukaku è un grande calciatore, è forte e veloce. Quando difendiamo abbiamo usare la testa sempre e Dobbiamo difendere tutti insieme». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Takehiro, difensore del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter: le sue dichiarazioni Takehiro, difensore del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter. «Secondo meè un grande, èe veloce. Quando difendiamo abbiamolasempre edifendere tutti insieme». Leggi su Calcionews24.com

Inter-Bologna si gioca questa sera sabato 5 dicembre 2020 alle 20.45 per la 10^ giornata di Serie A. Nerazzurri che ospitano i rossoblù con la voglia di dare seguito ai buoni recenti risultati.

