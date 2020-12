Aereo atterra in autostrada e poi si schianta contro l’auto: l’incredibile video (Di sabato 5 dicembre 2020) Disastro sfiorato vicino Minneapolis, in Minnesota, dove un piccolo Aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza su un’autostrada. Nonostante l’estrema pericolosità dell’accaduto, i danni si sono limitati allo scontro parziale tra il velivolo e una vettura, senza però che nessuno si sia ferito. L’impressionante filmato fornito dal Minnesota Transportation Department mostra l’Aereo che atterra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 5 dicembre 2020) Disastro sfiorato vicino Minneapolis, in Minnesota, dove un piccoloha dovuto effettuare unggio di emergenza su un’. Nonostante l’estrema pericolosità dell’accaduto, i danni si sono limitati allo sparziale tra il velivolo e una vettura, senza però che nessuno si sia ferito. L’impressionante filmato fornito dal Minnesota Transportation Department mostra l’cheL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ANSA_Motori : Aereo atterra in autostrada, nessun ferito - VIDEO #ANSAmotori - zazoomblog : Usa nel Minnesota un aereo atterra in autostrada e si schianta contro un suv video - #Minnesota #aereo #atterra… - Pino__Merola : Usa, nel Minnesota un aereo atterra in autostrada e si schianta contro un suv | video - ronaldinarina : Usa, aereo leggero atterra in autostrada: il velivolo si schianta contro un suv - Notiziedi_it : Aereo da turismo atterra nel traffico in autostrada in Minnesota -

Ultime Notizie dalla rete : Aereo atterra Ultraleggero atterra in autostrada, nessun ferito - Attualità Agenzia ANSA “I VANTAGGI DEL DECRETO NATALE”, Il nuovo esilarante VIDEO de ‘I Respinti’

Ecco l’esilarante video del trio comico palermitano de “I Respinti” dal titolo “I VANTAGGI DEL DECRETO NATALE”, con la partecipazione de “I Badaboom” e Dalila Pace… ?? Guarda!

Terrore in autostrada: un aereo atterra tra le macchine e crea il panico tra gli automobilisti

Uno spettacolo che senza dubbio avrà lasciato senza parole gli automobilisti increduli che hanno visto atterrare un aereo in autostrada ...

Ecco l’esilarante video del trio comico palermitano de “I Respinti” dal titolo “I VANTAGGI DEL DECRETO NATALE”, con la partecipazione de “I Badaboom” e Dalila Pace… ?? Guarda!Uno spettacolo che senza dubbio avrà lasciato senza parole gli automobilisti increduli che hanno visto atterrare un aereo in autostrada ...