Ultime Notizie Roma del 04-12-2020 ore 17 | 10

Romadailynews radiogiornale l'informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano emergenza covid il primo piano a Luca pagina per vedere insieme tutte le novità del nuovo dpcm iniziamo con il ritorno della scuola in presenza la serie gennaio al 100% per il primo ciclo al 75% per le superiori inizialmente nella base del provvedimento inviata alle regioni era prevista ancora una didattica a distanza per la modifica con l'aumento della quota delle lezioni in stata introdotta su sollecitazione della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina tramonta Dunque l'ipotesi di un ritorno a scuola Prima delle festività natalizie e con le altre principali misure del dpcm che entrerà in vigore ricordiamo da domani spostamenti tra regioni sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio Salvo i casi di lavoro necessità e salute per fare il ritorno a residenza domicilio

Il Friuli Venezia Giulia torna zona gialla. La notizia arriva dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute. La situazione migliora i ...

Covid, rapporto Iss: Rt sotto 1 in 16 regioni. Calabria, Sardegna e Puglia a rischio alto

In 16 regioni italiane nel periodo 11-24 novembre l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato inferiore a 1. È quanto ...

