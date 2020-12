The Division 2 brutte notizie con la cancellazione dell'evento 'Codename Nightmare' (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Codename Nightmare", uno speciale evento che Ubisoft aveva annunciato per Tom Clancy's The Division 2 a settembre, è stato cancellato. In una discussione in live streaming ieri, uno sviluppatore di Massive Entertainment ha detto che la cancellazione è stata causata in parte dalle difficoltà derivanti dalla pandemia di Covid-19. "È stato un anno difficile per tutti; è stato un anno difficile anche per noi, e una delle conseguenze è che abbiamo dovuto apportare modifiche al nostro piano", ha detto Yannick Banchereau, associate creative director dello studio. Codename Nightmare sarà ora solo un evento dedicato all'abbigliamento, il che significa che i giocatori avranno un tempo limitato per raccogliere oggetti di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) "", uno specialeche Ubisoft aveva annunciato per Tom Clancy's The2 a settembre, è stato cancellato. In una discussione in live streaming ieri, uno sviluppatore di Massive Entertainment ha detto che laè stata causata in parte dalle difficoltà derivanti dalla pandemia di Covid-19. "È stato un anno difficile per tutti; è stato un anno difficile anche per noi, e unae conseguenze è che abbiamo dovuto apportare modifiche al nostro piano", ha detto Yannick Banchereau, associate creative directoro studio.sarà ora solo undedicato all'abbigliamento, il che significa che i giocatori avranno un tempo limitato per raccogliere oggetti di ...

