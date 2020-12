Logan - The Wolverine, Dafne Keen conferma che Fox progettava un sequel su X-23 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dafne Keen ha confermato l'ipotesi di un sequel di Logan - The Wolverine in cantiere al tempo delle riprese del film, ma del progetto non se ne è saputo più nulla. Dafne Keen ha confermato che, prima dell'acquisizione da parte di Disney, Fox aveva in cantiere un sequel di Logan - The Wolverine in centrato sul personaggio da lei interpretato, X-23. Nel corso di un'intervista con Elle per promuovere la seconda stagione di Queste oscure materie, Dafne Keen ha spiegato che, al tempo della lavorazione di Logan - The Wolverine, le era stato detto che era in cantiere l'ipotesi di un sequel, ma poi nessuno l'ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020)hato l'ipotesi di undi- Thein cantiere al tempo delle riprese del film, ma del progetto non se ne è saputo più nulla.hato che, prima dell'acquisizione da parte di Disney, Fox aveva in cantiere undi- Thein centrato sul personaggio da lei interpretato, X-23. Nel corso di un'intervista con Elle per promuovere la seconda stagione di Queste oscure materie,ha spiegato che, al tempo della lavorazione di- The, le era stato detto che era in cantiere l'ipotesi di un, ma poi nessuno l'ha ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Logan - The Wolverine, Dafne Keen conferma che Fox progettava un sequel su X-23 - dixnarrated4u : Io ascolto Alec Benjamin, Jaymes Young, i twenty one pilots, i BTR, però da solisti ascolto Logan e James, the neig… - alberto58536972 : The super Mario Logan comic mama Luigi battle armor - KCorazonlalala : RT @camillastreet: rory non so come fai ad essere figlia di lorelai gilmore andava tutto bene ma da quando è entrata a yale ODDIO MA COSA… - DasyBab : RT @RBcasting: Xavier Dolan debutta in tv con 'The Night Logan Woke Up' per Studiocanal, Canal+ e Quebecor Content. La serie dovrebbe entra… -

Ultime Notizie dalla rete : Logan The Logan - The Wolverine, Dafne Keen conferma che Fox progettava un sequel su X-23 Movieplayer.it Logan: Fox aveva dei piani per un sequel con X-23

Dafne Keen, la giovane star di Logan - The Wolverine, ha rivelato che Fox aveva dei piani per un potenziale sequel incentrato su X-23.

Reggio sbrana Treviso dell’ex Menetti

Vittoria figlia di un eccellente gioco di squadra (6 uomini in doppia cifra), di una grande prestazione al tiro da 3 e di un terzo quarto sontuoso ...

Dafne Keen, la giovane star di Logan - The Wolverine, ha rivelato che Fox aveva dei piani per un potenziale sequel incentrato su X-23.Vittoria figlia di un eccellente gioco di squadra (6 uomini in doppia cifra), di una grande prestazione al tiro da 3 e di un terzo quarto sontuoso ...